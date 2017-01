Na tataráku si pochutíme asi v polovici roka

Novým hlavným hygienikom sa stal Ján Mikas (archívna fotografia). Foto: TASR/Tomáš Halász Novým hlavným hygienikom sa stal Ján Mikas (archívna fotografia). Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 10. januára (TASR) - Tatárske bifteky by bez hrozby pokút mohli v niektorých prevádzkach podávať už asi v polovici tohto roka. Odhaduje to hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Tatarák" je tepelne neupravené mäso s vajcom a koreninami. Terajšia vyhláška ho zakazuje podávať v reštauráciách či iných stravovacích zariadeniach, pretože môže spôsobiť tráviace ťažkosti."Chystáme novelu vyhlášky, teraz prebiehajú jej posledné úpravy. Do legislatívneho procesu by sa mohla dostať na prelome januára a februára, v praxi by mohla platiť asi v polovici tohto roka," vysvetlil Mikas. Bude to však podľa neho závisieť aj od zapracovania pripomienok kompetentných strán. O úprave vyhlášky z roku 2007 vie aj ministerstvo zdravotníctva. Šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) túto možnosť pripustil už v minulom roku pred poslancami v parlamente.Mikas zatiaľ nechcel prezradiť konkrétnosti z plánovanej novely. Známe však je, že má stanoviť pravidlá, v akých stravovacích zariadeniach a akým spôsobom sa tatársky biftek bude môcť predávať. "Zodpovednosť bude na prevádzkovateľovi reštauračného zariadenia," zdôraznil hlavný hygienik.Úpravou vyhlášky sa zaoberá pracovná skupina zložená z kuchárov, hotelierov, hygienikov či predstaviteľov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Mikas verí, že takáto zostava dokáže určiť pravidlá, "ktoré na jednej strane zabezpečia verejné zdravie a na druhej strane umožnia podávať niektoré špeciality".Verejná diskusia o predaji "tataráku" v reštauráciách sa rozprúdila po tom, čo mali hygienici koncom septembra minulého roka zakázať predávať biftek niektorým prevádzkam. Za jeho zachovanie v stravovacích zariadeniach vznikla na webe petícia. ÚVZ SR odmietol, že by dovtedy podávanie tohto jedla v reštauráciách prehliadal. Aj v minulosti mal za to udeľovať finančné postihy, a to vo výške 150 až 20.000 eur.Biftek ako tepelne nespracované mäso môže podľa hygienikov spôsobiť vracanie, bolesti brucha, zvýšenú teplotu, hnačky, v prípade listeriózy je riziko potratov. "Akékoľvek z týchto ochorení môže mať vzhľadom na infekčnú dávku napríklad v prípade ľudí s oslabenou imunitou či detí oveľa závažnejší až život ohrozujúci priebeh," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Drobová.