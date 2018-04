Na Technickej myšlienke roka prezentovali stredoškoláci 21 projektov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 18. apríla (TASR) – Víťazom 10. ročníka súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka 2018 sa v utorok (17.4.) v Žiline stal v sekcii mechatronika študent Strednej priemyselnej školy Ignáca Gessaya Spojenej školy Tvrdošín Erik Durčák s projektom CNC Kombi a v sekcii elektronika a IT študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach Miroslav Murin s projektom My Spy. TASR o tom informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline.Cieľom súťaže je podporovať záujem študentov o vysokoškolské štúdium technického zamerania, konkrétne elektrotechnických a informačných technológií.povedal vedúci Katedry mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty (EF) ŽU Michal Frivaldský.Celkovo bolo do súťaže prihlásených 36 prác z 10 stredných škôl z celého Slovenska.uviedla Slavíková.Víťaz sekcie mechatronika navrhol stroj CNC Kombi, ktorý predstavuje neobvyklé spojenie dvoch CNC strojov, čo mu poskytuje širokú škálu využitia. Víťaz sekcie elektronika a IT vyhral s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje v osobnom počítači aj v telefóne a jej úlohou je zvýšiť bezpečnosť na internete.dodala Slavíková.Súťaž Technická myšlienka roka 2018 vyhlásila EF ŽU s podporou priemyselných partnerov a Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR.