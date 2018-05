Na Techsummit príde 22 zástupcov investorov, budú hľadať inovatívne start-upy

Medzi 22 zástupcami investorov budú napríklad aj:

„Teší nás, že Dozorná rada ALTFInatoru zasadne práve na Slovensku. Pre účastníkov konferencie je to vynikajúca príležitosť získať dôležité kontakty. A to je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré Techsummit organizujeme – aby sa vďaka stretnutiam posúvali inovatívne myšlienky do praxe“, povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future proof, ktorá Techsummit organizuje.ALTFInator je projekt financovaný z programu Európskej únie Horizon 2020. Jeho cieľom je zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k alternatívnym spôsobom financovania. Projekt zmapuje situáciu v ôsmich európskych krajinách, zistí, aké možnosti financovania podniky majú, ako ich využívajú, prípadne aké majú pri čerpaní bariéry a na základe týchto informácií pripraví návod ako zvýšiť kapacity alternatívneho financovania aj s konkrétnymi príkladmi z praxe. ALTFInator sa sústredí na krajiny Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Litva, Portugalsko, Taliansko a Španielsko.„Cieľom ALTFInatoru je pomôcť malým a stredným podnikom rásť. Veríme, že vďaka tomuto projektu lepšie pochopia aké všetky možnosti financovania majú a ako ich môžu využívať,“ povedal Róbert Miskuf, generálny riaditeľ spoločnosti Pedal Consulting, ktorá projekt realizuje.Gábor Vicze, INNOMINE GROUP KFT (Maďarsko)Francisco de Arístegui, Zabala Consulting (Španielsko)Ronald Kleverlaan, CrowdfundingHub BV (Holandsko)Grete Gutmann, Civitta (Estónsko)Oriol Martínez Alòs-Moner, ACCIÓ (Španielsko)