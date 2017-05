Na tohtoročných MS dominuje opäť kanadská trénerská škola

Na snímke kanadský tréner Francúzska Dave Henderson. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zoznam trénerov na MS 2017:



Bielorusko - Dave Lewis (Kan.)

Česko - Josef Jandač

Dánsko - Janne Karlsson (Švéd.)

Fínsko - Lauri Marjamäki

Francúzsko - Dave Henderson (Kan.)

Kanada - Jon Cooper

Lotyšsko - Bob Hartley (Kan.)

Nemecko - Marco Sturm

Nórsko - Petter Thoresen

Rusko - Oleg Znarok

SLOVENSKO - Zdeno Cíger

Slovinsko - Nik Zupančič

Švajčiarsko - Patrick Fischer

Švédsko - Rikard Grönborg

Taliansko - Stefan Mair

USA - Jeff Blashill

Kolín nad Rýnom/Paríž 4. mája (TASR) - Aj na tohtoročnom svetovom šampionáte bude mať na trénerskom poli najväčšie zastúpenie kanadská hokejová škola. Na striedačkách tímov, ktoré sa predstavia v Kolíne nad Rýnom a Paríži, budú štyria kormidelníci z "kolísky hokeja".Kanadskú reprezentáciu, ktorá bude obhajovať zlato z Prahy 2015 a Moskvy 2016, zverili do rúk Jona Coopera, na klubovej úrovni trénera Tampy Bay Lightning. Jeho krajan Dave Lewis, vlastniaci aj americký pas, vedie od decembra 2014 Bielorusov. Dave Henderson je rodákom z Winnipegu, ale ako hráč reprezentoval Francúzsko a od roku 2004 je jeho hlavný kormidelník. Práve s jeho menom sa spájajú najväčšie úspechy "Les Bleus" v uplynulých rokoch. Na zvučné kanadské meno vsadili aj Lotyši, Haraldsa Vasiljevsa po neúspešnej olympijskej kvalifikácii nahradil na striedačke Bob Hartley. Ten sa preslávil ako tréner Colorada Avalanche, ktorý v roku 2001 priviedol k zisku Stanleyho pohára. Neskôr trénoval v NHL aj Atlantu Thrashers a do konca sezóny 2015/2016 Calgary Flames.Dvojnásobné zastúpenie má švédska trénerská škola. Pära Maartsa vymenil na striedačke "troch koruniek" Rikard Grönborg, Dánov opäť povedie Janne Karlsson.Rodnú krajinu povedie dvanásť trénerov. Oleg Znarok po tom, čo vlani nepriviedol Rusov na domácej pôde k vytúženému zlatu a musel sa uspokojiť s bronzom, by si rád napravil chuť v Kolíne a sľubuje útok na titul. So zbornou ho už získal pred troma rokmi v Minsku. České kormidlo prevzal po Vladimírovi Vůjtekovi Josef Jandač s cieľom priviesť medailu, na ktorú čakajú západní susedia od roku 2012. Premiéra na MS v pozícii hlavného trénera čaká aj kouča Fínov Lauriho Marjamäkiho, ten už pracoval v národnom tíme ako asistent počas pôsobenia Erkku Westerlunda.Minimálne štvrťfinále si chcú zopakovať domáci Nemci pod vedením Marca Sturma. Nič sa nemenilo ani na trénerskom poste Švajčiarov, kde zostal Patrick Fischer. Striedačke USA bude šéfovať Jeff Blashill, tréner Tomáša Tatara v tíme NHL Detroit Red Wings. Zmena nastala u Nórov, kde sa skončila dlhoročná misia Roya Johansena, ktorý viedol "vikingov" od roku 2001. Vystriedal ho Petter Thoresen, ktorý sa bude v útoku spoliehať aj na syna Patricka, bývalého hráča Edmontonu či Philadelphie. Domácich trénerov majú aj navrátilci do elitnej kategórie MS Slovinci (Nik Zupančič) a Taliani (Stefan Mair).Pozornosť slovenských fanúšikov sa však bude predovšetkým sústrediť na Zdena Cígera. Ten si premiéru na MS v pozícii hlavného kouča "odkrútil" už vlani v Petrohrade, kde obsadil jeho tím deviate miesto.