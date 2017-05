Na Topfeste 2017 sa predstaví aj škótska speváčka Amy Macdonald

Topfest Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 24. mája (TASR) – Do tohtoročnej zostavy účinkujúcich na festivale Topfest (30. 6. – 1. 7.) pribudlo pár týždňov pred začiatkom ďalšie zaujímavé meno. Pestrý line up na piešťanskom letisku obohatí aj škótska speváčka a gitaristka Amy Macdonald známa najmä vďaka megahitu This Is The Life.Multižánrovosť festivalu Topfest tento rok potvrdzujú mená ako Karel Gott, Bastille, Skindred, Gogol Bordello, Slot, Kabát, ale aj megahviezda v podobe autora aktuálneho hitu Human, Rag' n' Bone Mana. Amy Macdonald dopĺňa túto zostavu a podľa renomé, ktoré predchádza jej live vystúpenia so skupinou, bude zaujímavým koncertným obohatením festivalu.Amy (*25. 8. 1987) sa narodila neďaleko najväčšieho škótskeho mesta Glasgow, na gitaru sa naučila hrať sama, keď v otcovej dielni našla starú gitaru. Od dvanástich rokov sa venuje hre na gitare, k čomu ju inšpirovali hlavne jej detské vzory - kapely Travis a The Libertines.V roku 2007 vydala svoj prvý album, ktorým sa stala celosvetovo úspešnou - jeho názov bol This Is The Life. Presne ako v poradí štvrtý singel z tohto albumu, ktorý bol prelomovým v jej kariére a dodnes jednoznačne najväčším hitom, ktorý bodoval na prvom mieste v piatich európskych krajinách. V štyroch z nich bol jej album najpredávanejším a celosvetovo sa ho predalo viac ako tri milióny kusov. Jej štvrtý štúdiový album pod názvom Under Stars vyšiel tento rok vo februári, zaujala na ňom hlavne optimistickou pilotnou singlovkou Dream On. Tá určite nebude chýbať ani v jej playliste na piešťanskom letisku, kde vystúpi druhý festivalový deň v sobotu 1. júla.Predpredaj permanentiek prebieha v sieťach Ticketportal a Predpredaj.sk. TASR informoval PR manažér festivalu Ján Kakaščík.