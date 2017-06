Na Tour de France dostatok priestoru pre vrchárov, útoky i šprintérov

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Program 104. ročníka Tour de France:



1. júla - 1. etapa: Düsseldorf (Nem.) - Düsseldorf (Nem.), individuálna časovka na 14 km

2. júla - 2. etapa: Düsseldorf (Nem.) - Liége (Bel.), 203,5 km, rovinatá

3. júla - 3. etapa: Verviers (Bel.) - Longwy (Fr.), 212,5 km, zvlnená

4. júla - 4. etapa: Mondorf-les-Bains (Lux.) - Vittel (Fr.), 207,5 km, rovinatá

5. júla - 5. etapa: Vittel (Fr.) - La Planche des Belles Filles (Fr.), 160,5 km, kopcovitá

6. júla - 6. etapa: Vesoul (Fr.) - Troyes (Fr.), 216 km, rovinatá

7. júla - 7. etapa: Troyes (Fr.) - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km, rovinatá

8. júla - 8. etapa: Dole (Fr.) - Station des Rousses, 187,5 km, kopcovitá

9. júla - 9. etapa: Nantua (Fr.) - Chambéry (Fr.), 181,5 km, horská

10. júla - prvý voľný deň

11. júla - 10. etapa: Périgeux (Fr.) - Bergerac (Fr.), 178 km, rovinatá

12. júla - 11. etapa: Eymet (Fr.) - Pau (Fr.), 203,5 km, rovinatá

13. júla - 12. etapa: Pau (Fr.) - Peyragudes (Fr.), 214,5 km, horská

14. júla - 13. etapa: Saint Girons (Fr.) - Foix (Fr.), 101 km, horská

15. júla - 14. etapa: Blagnac (Fr.) - Rodez (Fr.), 181,5 km, zvlnená

16. júla - 15. etapa: Laissac-Sévérac l'Église (Fr.) - Le Puy-en-Velay (Fr.), 189,5 km, kopcovitá

17. júla - druhý voľný deň

18. júla - 16. etapa: Le Puy-en-Velay (Fr.) - Romans-sur-Isére (Fr.), 165 km, zvlnená

19. júla - 17. etapa: La Mure (Fr.) - Serre-Chevalier (Fr.), 183 km, horská

20. júla - 18. etapa: Briançon (Fr.) - Col d'Izoard (Fr.), 179,5 km, horská

21. júla - 19. etapa: Embrun (Fr.) - Salon-de-Provence, 222,5 km, zvlnená

22. júla - 20. etapa: Marseille (Fr.) - Marseille (Fr.), individuálna časovka na 22,5 km

23. júla - 21. etapa: Montgeron (Fr.) - Paríž (Fr.), 103 km, rovinatá



Horské prémie najvyššej kategórie a 1. kategórie v jednotlivých etapách (kategória/výška):



5. etapa: La Planche des Belles Filles (horský dojazd, 1./1035 m)

8. etapa: Montée de La Combe de Laisia Les Molunes (1./1202 m)

9. etapa: Col de la Biche (HC/1316 m), Grand Colombier (HC/1501 m), Mont du Chat (HC/1504 m)

12. etapa: Col de Menté (1./1349 m), Port de Balés (HC/1755 m), Col de Peyresourde (horský dojazd, 1./1569 m)

13. etapa: Col de Latrape (1./1110 m), Col d'Agnes (1./1570 m), Mur de Péguére (1./1375 m)

15. etapa: Montée de Naves d'Aubrac (1./1058 m), Col de Peyra Tailade (1./1190 m)

17. etapa: Col de la Croix de Fer (HC/2067 m), Col du Télégraphe (1./1566 m), Col du Galibier Souvenir Henri Desgrange (HC/2642 m)

18. etapa: Col de Vars (1./2109 m), Izoard (horský dojazd/HC/2360 m)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 29. júna (TASR) - Organizátori tohtoročnej 104. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France si na jazdcov pripravili 21 náročných etáp, no oproti minulým rokom ubrali dojazdy na vrcholoch kopcov. Tie tak budú iba tri na La Planche des Belles Filles (5. etapa), Peyragudes (12.) a Col d'Izoard (18.). Celkovo však pelotón bude musieť prekonať 23 kategorizovaných horských prémií.Rôznorodá trať preverí všetky zdatnosti cyklistov. Prvýkrát za uplynulých 25 rokov sa bude bojovať vo všetkých piatich hlavných pohoriach Francúzska - Vogézach, Jure, Pyrenejach, Centrálnom masíve a Alpách. Celkovo na pretekárov čaká 3540 kilometrov.Preteky odštartujú v sobotu 1. júla v nemeckom Düsseldorfe individuálnou časovkou na 14 km. Jazdci absolvujú počas trojtýždňového podujatia ešte jednu, v predposledný deň v Marseille na 22,5 km. Organizátori, rovnako ako vlani, nezaradili do itinerára tímovú časovku.Úvodná etapa je dosť krátka, čo by malo vyhovovať viacerým pretekárom na úkor klasických časovkárov ako je obhajca Chris Froome z Veľkej Británie. Nasledujúce tri etapy sú šité na mieru hlavne špurtérom, vrátane Petra Sagana, držiteľa siedmich triumfov na Tour de France. Nečaká ho však nič jednoduché, zastaviť sa ho budú snažiť viacerí adepti na čele s Marcelom Kittelom. Tí sa budú biť o etapové vavríny aj v druhej časti úvodného týždňa v Burgundsku, potom pred Pyrenejami a na záver na slávnych Elyzejských poliach v Paríži.Organizátori síce o niečo málo znížili počet kopcov na tohtoročnej Tour, ale na cyklistov nečaká aj tak nič jednoduché, keďže do programu zaradili náročnejšie stúpania. Už piata etapa z Vittelu na vrchol La Planche des Belles Filles preverí schopnosti tých, ktorí pomýšľajú na celkový triumf. Froome tu triumfoval v roku 2012. Pred prvým voľným dňom je na programe prvá naozaj horská etapa s cieľom v Chambéry. Na pelotón čakajú tri kopce najvyššej kategórie, vrátane Col du Grand Colombier s najväčším sklonom 22%, a jedna z najnáročnejších etáp celého programu.Po dni voľna nasledujú dve "rovinky" a potom ťažká 12. etapa z Pau do Peyragudes dlhá 214,5 km, ktorá pelotón preverí šiestimi stúpaniami vrátane Port de Bales (HC). Ďalší deň pre zmenu prinesie tri kopce 1. kategórie.Rozhodovať o celkovom víťazovi sa pravdepodobne bude v 17. a 18. etape. V prvej musí pelotón zvládnuť dve prémie najvyššej kategórie na slávnych Col de la Croix de Fer a Col du Galibier a ďalšie dve náročné stúpania. Prívlastok "kráľovská" by mala mať 20. júla etapa s cieľom vo výške 2360 metrov nad morom. Práve v tejto výške sa nachádza obávaný kopec Col d'Izoard v Alpách. Nasleduje takzvaná tranzitná etapa z Embrun do Salon-de-Provence, po nej spomínaná druhá časovka na 22,5 km a záverečný slávnostný dojazd do Paríža. Triumf na Elyzejských poliach bude hnacím motorom pre veľkú časť štartového poľa.