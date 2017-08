Na tradičnú mariánsku púť do Lúrd dnes prišlo vyše 25.000 ľudí

Lurdy Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Lurdy 15. augusta (TASR) - Na tradičnej púti pri príležitosti katolíckeho sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa dnes vo francúzskom pútnickom meste Lurdy zúčastnilo viac ako 25.000 veriacich.Na ich bezpečnosť dohliadalo približne 300 príslušníkov polície a žandarmérie, ako aj asi 30 vojakov nasadených v rámci protiteroristickej operácie Sentinelle.Pútnici sa k priestoru, kde sa konala tradičná omša, dostávali cez "labyrint" vytvorený z policajných zátarás. Jeho vytvorením sa polícia snažila predísť prípadnému útoku spáchanému vrazením auta do davu ľudí.V priestore pred jaskyňou Grotte de Massabielle, kde sa podľa tradície v roku 1858 dievčaťu Bernadette Soubirousovej zjavovala Panna Mária, sa dnes vytvárali dlhé rady čakajúcich veriacich, pretože z bezpečnostných dôvodov k nej ochranka púšťala len tri osoby naraz, nie 12 ako zvyčajne. Všetci pútnici okrem toho museli prejsť aj kontrolou svojej batožiny. Nad areálom hliadkoval policajný vrtuľník.Policajná prefektúra kraja Hautes-Pyrénées uviedla, že policajných posíl na púti bolo tento rok menej ako vlani, keď sa púť v Lurdoch konala v bezprecedentnej situácii - krátko po vražde kňaza Jacqua Hamela, ktorá sa odohrala 26. júla 2016 priamo v chráme a počas omše, a mesiac po teroristickom útoku na Anglickej promenáde v Nice, kde islamista pri zámernom vrazení autom do davu ľudí zabil 86 osôb prizerajúcich sa ohňostroju k Dňu Bastily.Na námestí a priľahlom priestore v blízkosti lurdskej baziliky sa dnes už tradične slúžila omša v mnohých jazykoch vrátane čínštiny a arabčiny.Biskup z Tarbes a Lúrd, Nicolas Brouwet, vo svojej kázni vyzval prítomných "uviedol.Tradičná - a vo Francúzsku najväčšia katolícka - púť do Lúrd, ktorá je oslavou Nanebovzatia Panny Márie, sa koná od roku 1873.