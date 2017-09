Na trať košického maratónu vybehne aj 232 daniarov a colníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) – Nedeľného (1.10.) 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach sa zúčastní aj 232 zamestnancov finančnej správy. Colníci a daniari oblečení v zelených tričkách so znakom organizácie na chrbte sa zapoja do štyroch disciplín. Najviac z nich – 110, bude bežať polmaratónsku trať.Tradícia účasti finančnej správy na košickom maratóne sa udržiava od roku 2004, priblížila hovorkyňa Ivana Skokanová. Odvtedy sa počas MMM konajú aj Majstrovstvá finančnej správy v maratónskom behu.uviedla Skokanová.Na najdlhšiu maratónsku trať sa vydá 28 bežcov z finančnej správy, na štafetový beh sa ich prihlásilo 64 a 30 pôjde na korčuliach. Z celkového počtu bude 72 žien a 80 súťažiacich bude mať na súťaži premiéru, priblížila základnú štatistiku Skokanová. Najstarší bežec v zelenom tričku má 63 rokov, najmladší 21.Každý druhý rok sa k zamestnancom slovenskej finančnej správy pridajú aj zahraniční kolegovia, ktorých bolo doteraz 84 z 13 zahraničných colných správ. Tento rok príde do Košíc 20 zamestnancov colných správ z Českej republiky, Belgicka, Nemecka, Nórska a Veľkej Británie. Spomedzi športových výkonov najviac vyčnieva výkon Garyho Penningtona. Britský colník dosiahol v roku 2012 a 2015 na polmaratónskej trati celkové 3. miesto.