Na trati zahynuli traja ľudia, neubúda ani nehôd či vandalizmu

Bratislava 2. októbra (TASR) - Na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zahynuli počas uplynulého týždňa traja ľudia. Stalo sa tak v úseku Michaľany – Slovenské Nové Mesto, Šelpice – Trnava a v železničnej stanici (ŽST) Veľké Bielice. K zrážke došlo aj v úseku Prešov - Veľký Šariš, kde vlak amputoval nohu mužovi, ktorého následne previezli do prešovskej nemocnice. TASR informoval Dávid Bozsaky z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva ŽSR.K dopravnej nehode došlo aj na zabezpečenom železničnom priecestí v úseku Lužianky - Nitra, kde narazil vlak do auta. Nehoda sa vyžiadala ľahšie zranenia vodiča a ťažké zranenia jeho spolujazdkyne.doplnil Bozsaky. Bez zranení sa obišla nehoda v úseku Snina - Stakčín, kde osobný vlak na priecestí vrazil do vozíka tlačeného okoloidúcim.Plynulosť a bezpečnosť dopravy i ľudské životy ohrozovali v mnohých prípadoch opäť ľudia pohybujúci sa na tratiach mimo vyhradeného priestoru. V úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom nahlásil cestujúci po vystúpení pokus o samovraždu, rovnako ako v ŽST Trnava. Úraz nohy utrpela žena, ktorá v úseku Gemerská Hôrka – Plešivec spadla v koľajisku pri prechádzke so psom. Ďalšia osoba si zasa "ustlala" na ŽST Bratislava-Rača, rušňovodič musel kvôli človeku v koľajisku zastaviť aj v úseku Snina - Dlhé nad Cirochou. Ďalšia osoba sa pohybovala po železničnom moste v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom.Opätovne pribúda aj prípadov vandalizmu. Na ŽST Bratislava-Ústredná nákladná stanica (ÚNS) boli odcudzené prepojky koľajových obvodov. Páchateľa sa polícii podarilo zadržať. V ŽST Zvolen nákladná stanica napadli vozmajstra. Zraneného previezli na ošetrenie do zvolenskej nemocnice, páchateľov sa podarilo zaistiť. Na naukladané kamene v traťovej koľaji nabehol osobný vlak na železničnej zastávke Chrabrany v úseku Ludanice – Topoľčany.