Na treťom ročníku HornonitRUN si môžu zabehať dospelí i deti

Prievidza 23. januára (TASR) - Práve pri behu vznikol nápad organizovať HornonitRUN, ktorého trasa spája dve hornonitrianske mestá Prievidzu a Bojnice. Najskôr bol určený pre dospelých bežcov, o rok neskôr sa k nim pridali aj deti. Športové podujatie pod organizačnou taktovkou občianskeho združenia Hornonitriansky beh vstúpi tento rok do svojho tretieho ročníka.priblížila pre TASR riaditeľka podujatia Magdaléna Dorčáková. Hneď na to sa podľa svojich ďalších slov obrátila so žiadosťou o súhlas s pretekmi na predstaviteľov samospráv a keďže sa stretla s pozitívnymi ohlasmi, okamžite sa pustila do realizácie zámeru.Trasu bežeckého podujatia od Prievidze do Bojníc vybrali organizátori z dvoch dôvodov. Ako vysvetlila Dorčáková, Prievidza je centrom regiónu, Bojnice sú zasa zaujímavé z pohľadu turistických atrakcií.poznamenala.Prvý ročník podujatia v septembri 2015 ponúkol kategórie pre dospelých bežcov, v rámci druhého už vytvorilo občianske združenie i tie pre deti.ozrejmila riaditeľka pretekov.Inšpiráciou podľa nej bol pre nich desaťročný Dominik, ktorý na prvom ročníku spolu so svojou mamou úplne bez prípravy a vo výbornom čase zabehol päťkilometrovú trať.avizovala.V minulom roku privítalo bežecké podujatie na štarte dovedna 240 malých i veľkých pretekárov v troch detských a dvoch hlavných kategóriách. Na štart sa postavili profesionáli i začínajúci bežci, mladí juniori aj veteráni, tiež deti s rodičmi, a to nielen z regiónu hornej Nitry, ale aj z Bratislavy, Nitry, Lučenca, Banskej Bystrice či Žiliny.podotkla riaditeľka pretekov.Zámerom usporiadateľov je podľa slov Dorčákovej organizovať kvalitné a bezpečné preteky, podujatie, kde si účastníci môžu zasúťažiť, otestovať svoje vlastné schopnosti alebo si len zabehať v priateľskej atmosfére a zdieľať radosť z pohybu s inými nadšencami s rovnakou vášňou pre beh.uzavrela.