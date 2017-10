Na Trnavskej univerzite sa stretlo 70 archeológov z 13 krajín

Ilustračné foto Foto: TASR/TANJUG Foto: TASR/TANJUG

Trnava 7. októbra (TASR) – Dvadsiatim rokom existencie katedry klasickej archeológie je venovaná medzinárodná konferencia na tému Staroveké spoločenstvá a ich elity od doby bronzovej do neskorej antiky (Stredná Európa – Stredomorie – Čierne more), ktorá sa koná od piatka do nedele (6.-8.10.) na Trnavskej univerzite (TU). Pozvanie na ňu prijalo sedem desiatok bádateľov, mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z 13 európskych i mimoeurópskych krajín.informoval TASR prodekan pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy Filozofickej fakulty TU Erik Hrnčiarik. Program zahŕňa 50 prednášok v anglickom a nemeckom jazyku. Archeológovia z hostiteľskej katedry si pripravili prezentáciu výsledkov svojej vedeckej práce.informoval Hrnčiarik.Súčasťou konferencie, ktorá sa uskutočňuje v dvojročnom intervale, je posterová výstava, ktorá mapuje pôsobenie katedry klasickej archeológie. Prezentuje jej výsledky v oblasti vedeckých projektov, publikácií, sumarizuje aj účasť na archeologických výskumoch na území Trnavy.Podujatie podporili mesto Trnava, Slovenská archeologická spoločnosti a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Beta Analytic Inc. a občianske združenie Pro Archaeologia Classica.