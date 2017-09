Na trnavskú divadelnú scénu prichádza Veľký Gatsby

Marek Majeský Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 15. septembra (TASR) – Prvou premiérou trnavského Divadla Jána Palárika v novej divadelnej sezóne je dramatizácia novely amerického spisovateľa Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby. Režisér Viktor Kollár obsadil do hlavnej úlohy hosťujúceho Mareka Majeského. Premiérové uvedenie inscenácie je na programe v sobotu 16. septembra.Román Veľký Gatsby napísal Fitzgerald v roku 1925 ako autentickú výpoveď o tzv. roaring twenties – búrlivých 20. rokoch 20. storočia v USA, ktoré boli ovplyvnené ekonomickým rastom, prohibíciou, kriminalitou, jazzom a emancipačnými tendenciami. Román zobrazuje v tej dobe aktuálne témy – rozpor amerického sna a skutočnosti, túžbu po šťastí, úspechu, a v neposlednom rade priority konzumnej spoločnosti. Fitzgerald bol presvedčený, že jeho dielo bude hneď po jeho smrti zabudnuté. Avšak Veľký Gatsby sa dnes radí k najvýznamnejším dielam modernej americkej literatúry. Do vedomia širšej spoločnosti sa dostal v roku 1974 vďaka filmu, kde Gatsbyho stvárnil Robert Redford. Román sa po uvedení filmu stal svetovým bestsellerom, posledným známym filmovým spracovaním je film z roku 2013 s Leonardom Di Capriom.Príbehom Veľkého Gatsbyho divákov sprevádza Nick Carraway (v Trnave v podaní Michala Jánoša), ktorý sa na jar 1922 presťahoval na Long Island v New Yorku. Najväčšou atrakciou toho leta sú pompézne večierky, ktoré usporadúva Nickov sused – Jay Gatsby. Nikto z hostí večierkov netuší, kto je Gatsby, odkiaľ je a odkiaľ má všetok svoj majetok a táto záhada sa začne odhaľovať až keď príde Nick.Režisér Kollár poňal impresionistický Fitzgeraldov príbeh ako syntézu hudby, spevu a realistických vzťahov. Atmosféru „jazzového veku“ v inscenácii sprítomňuje živá hudba v podaní Swing Society Orchestra pod vedením Jozefa Chorváta a piesne naštudované hercami divadla. Bujarú zábavu na Gatsbyho večierkoch nám priblížia aj tanečné choreografie študentov konzervatória.V ďalších úlohách sa predstavia Silvia Holečková, Miroslav Beňuš, Ingrida Baginová a.h., Tomáš Mosný, Petra Blesáková, Ján Topľanský a ďalší. Preklad a dramatizáciu diela spolu s režisérom pripravila Lucia Mihálová, autorom scény je Michal Lošonský, kostýmov Eva Farkašová, choreografie Elena Kolek Spaskov a svetelného dizajnu Juraj Jakabčin.