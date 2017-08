Na trnavských kúpaliskách si môžete šantiť dlhšie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 3. augusta (TASR) – Dve mestské kúpaliská v Trnave sa rozhodli vzhľadom na horúce letné dni predĺžiť svoje otváracie hodiny. Prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne bude mať otvorené do 20.00 h a kúpalisko Castiglione na sídlisku Družba bude otvorené každý deň do konca augusta až do 20.30 h. Informovala o tom webová stránka mesta.Akvacentrum na Rybníkovej ulici má otváracie hodiny denne do 21.00 h.