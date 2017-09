Na troch stredných školách v Košickom kraji pribudli nové odbory

Študenti Foto: Dr. Zuzana Meszárosová/TASR Foto: Dr. Zuzana Meszárosová/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 3. septembra (TASR) - Nový školský rok sa v pondelok (4.9.) začne na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) pre približne 26.000 študentov. Na troch stredných odborných školách budú zaradené aj nové experimentálne odbory.informovala Katarína Jantošovičová z Úradu KSK.Otváranie nových odborov a ich experimentálne overovanie je zvyčajne požiadavka zo strany zamestnávateľov. Dĺžka experimentálneho overovania je závislá od dĺžky štúdia daného odboru. V školskom roku 2017/18 sa pokračuje v overovaní experimentálnych odborov, na ktoré prijali prvákov vlani. Ide o tieto odbory a školy - veterinárny asistent pre ambulancie na SOŠ veterinárnej v Košiciach, športový manažment na SOŠ Ostrovského v Košiciach, digitálna maľba – koncept art na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, mechanik drevostavieb na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi a technik vodár - vodohospodár na SOŠ technickej na Kukučínovej v Košiciach.Na základe aktualizovaných údajov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK by v školskom roku 2017/2018 malo nastúpiť do prvých ročníkov 6165 študentov dennej formy štúdia. Z toho počtu na stredné odborné školy by malo ísť 4578 žiakov, 1493 žiakov na gymnáziá a 94 žiakov na konzervatóriá. Presné údaje o počte žiakov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2017.uviedla Jantošovičová.Najväčší záujem prejavili žiaci o štúdium na Gymnáziu Poštová a Strednej priemyselnej škole (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach. Vysoký záujem je aj o štúdium na SOŠ Ostrovského v Košiciach, Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, Gymnáziu P. Horova v Michalovciach a tiež na zdravotníckych školách.Do systému duálneho vzdelávania sa v minulom školskom roku zapojilo šesť stredných odborných škôl a vzdelávalo sa spolu 148 žiakov. Pre školský rok 2017/2018 bolo možné uzatvoriť učebné zmluvy do 31. augusta.V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 19 gymnázií, dve konzervatóriá, dve spojené školy a 40 stredných odborných škôl.