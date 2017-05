Na turnaji najlepších tenistov do 21 rokov otestujú nové pravidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 17. mája (TASR) - Na novembrovom turnaji najlepších tenistov do 21 rokov otestujú nové pravidlá. Oznámil to prezident Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Chris Kermode. Každý set sa bude hrať na štyri víťazné gemy, za stavu 3:3 príde na rad tajbrejk.Ak sa po podaní loptička dotkne pásky, bude sa pokračovať v hre. Časomer bude odpočítavať 25-sekundový limit medzi oboma servismi, do ktorého sa hráči musia zmestiť.povedal Kermode počas prezentácie Turnaja majstrov do 21 rokov.Zápasy sa budú hrať na tri víťazné sety. Pri zhodách príde k uplatneniu systému no ad známeho zo štvorhier. Tenista, ktorý za stavu 40:40 uhrá nasledujúci fiftín, získa celý gem. Skrátia sa rozohrávky a duely sa začnú päť minút po tom, ako obaja aktéri prídu na dvorec. Každý hráč si bude môcť počas zápasu zobrať iba jeden medical time out.Kermode neočakáva, že tento experiment v najbližších piatich rokoch nájde uplatnenie aj na turnajoch ATP.citovala slová šéfa ATP agentúra AP.