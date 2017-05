Na Tyršovom nábreží začína Bratislavský majáles

Archívna snímka z Bratislavského majálesu Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. mája (TASR) – Tyršovo nábrežie v bratislavskej Petržalke sa opäť premení na priestor plný koncertov, diskusií, ale aj zábavy pre deti, pričom chýbať nebude ani ohňostroj odpálený priamo z plavidla uprostred Dunaja. Oddnes do nedele (7.5.) tam bude prebiehať už desiaty ročník mestského viacžánrového open air festivalu Bratislavský majáles. Hlavné mesto prostredníctvom neho tradične otvorí sezónu oper air podujatí a festivalov v Bratislave.Koncertný program otvorí krátko po 17.00 h progresívne trio z Prešova Fúzy Múzy, ktoré svoju hudbu charakterizuje ako psycho-thriller. Hlavné pódium bude následne patriť dvom formáciám bratislavskej nezávislej hudobnej scény, a to skupinám Saténové Ruky a Billy Barman. V sobotňajšom programe, ktorý sa začne o 15.30 h, vystúpi postupne päť kapiel, ďalších päť sa predstaví v nedeľu po 15.00 h. Svoju premiéru na festivale bude mať napr. La3no Cubano či Vrbovskí víťazi, návštevníci sa však môžu tešiť aj na kapely Le Payaco, Hex či skupinu Vidiek.Súčasťou Bratislavského majálesu bude už po siedmy raz aj cyklopelotón Župná dvadsiatka. Chýbať nebude ani Café Európa so svojím stanom, kde sa bude diskutovať na témy - Ako sa zmení doprava v Bratislave, S Erasmom do sveta alebo Európa na rázcestí.