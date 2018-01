Na udeľovaní cien Grammy 2018 bodovali Bruno Mars, K. Lamar a Ed Sheeran

Bruno Mars príjma cenu za album roku za 24K Magic na 60. výročnom Grammy Awards v Madison Square Garden. Foto: TASR/AP Bruno Mars príjma cenu za album roku za 24K Magic na 60. výročnom Grammy Awards v Madison Square Garden. Foto: TASR/AP

New York 29. januára (TASR) - V americkom New Yorku sa v nedeľu večer konal 60. ročník odovzdávania hudobných cien Grammy. Ocenenia boli udelené umelcom za nahrávky vydané medzi 1. októbrom 2016 a 30. septembrom 2017. Nominácie ohlásili vlani 28. novembra, informuje agentúra AP.





Ocenenie pre objav roka si odniesla 21-ročná kanadská speváčka Alessia Cara, ktorá má okrem debutového albumu za sebou i spoluprácu s viacerými skladateľmi a producentmi. Cenu za najlepší sólový popový výkon, ako aj za najlepší vokálny popový album získal anglický spevák Ed Sheeran.Päť cien Grammy za najlepší rapový album, najlepšiu rapovú skladbu, najlepší rapový výkon, najlepšiu rapovo-spevácku spoluprácu a najlepšie hudobné video získal americký hudobník Kendrick Lamar.Jeho krajan Bruno Mars sa stal víťazom v šiestich kategóriách: album roka, skladba roka, najlepší R&B album, najlepšia R&B skladba, najlepší R&B výkon a nahrávka roka.Ocenenie za najlepší tradičný popový vokálny album získala platňa 91-ročného amerického jazzového speváka Tonyho Bennetta s názvom Tony Bennett Celebrates 90, ktorú produkoval jeho syn Dae Bennett.Hudbu z úspešného filmového muzikálu La La Land ocenila odborná porota dvoma cenami Grammy - ako najlepšiu kompiláciu pre vizuálne médiá a ako najlepší soundtrack.Cenu za najlepší rockový album si odniesla skupina The War on Drugs, najlepšou rockovou skladbou sa stala Run od formácie Foo Fighters. Grammy za najlepší alternatívny album získala platňa Sleep Well Beast od skupiny The National.Na pódiu sa okrem iných predstavili Sting, Kesha, Lady Gaga, Sam Smith, Mark Ronson, Pink či Bono a The Edge zo skupiny U2. Interpreti si počas slávnostného večera pripomenuli pamiatku svojich vlani zosnulých kolegov vrátane Toma Pettyho a Fatsa Domina, ako aj 58 obetí streľby na hudobnom podujatí v Las Vegas.

Stručný prehľad výsledkov:



Nahrávka roka: 24K Magic - Bruno Mars



Album roka: 24K Magic - Bruno Mars



Skladba roka: That's What I Like - Bruno Mars



Objav roka: Alessia Cara



Najlepší popový sólový výkon: Shape of You - Ed Sheeran



Najlepší popový vokálny album: Divide - Ed Sheeran



Najlepší tradičný popový vokálny album: Tony Bennett Celebrates 90



Najlepší tanečný/elektronický album: 3-D The Catalogue - Kraftwerk



Najlepší súčasný inštrumentálny album: Prototype - Jeff Lorber Fusion



Najlepší rockový výkon: You Want It Darker - Leonard Cohen



Najlepšia rocková skladba: Run - Foo Fighters



Najlepší rockový album: A Deeper Understanding - The War on Drugs



Najlepší alternatívny album: Sleep Well Beast - The National



Najlepší R&B výkon: That's What I Like - Bruno Mars



Najlepšia R&B skladba: That's What I Like - Bruno Mars



Najlepší R&B album: 24K Magic - Bruno Mars



Najlepší rapový výkon: Humble - Kendrick Lamar



Najlepšia rapovo-spevácka spolupráca: Loyalty - Kendrick Lamar a Rihanna



Najlepšia rapová skladba: Humble - Kendrick Lamar



Najlepší rapový album: Damn - Kendrick Lamar



Najlepší pop latino album: El Dorado - Shakira



Najlepší výkon amerického folku: Killer Diller Blues - Alabama Shakes



Najlepší folkový album: Mental Illness - Aimee Mann



Najlepší reggae album: Stony Hill - Damian "Jr. Gong" Marley



Najlepšia kompilácia pre vizuálne médiá: La La Land



Najlepší soundtrack: La La Land



Najlepší obal: Pure Comedy - Father John Misty



Producent roka v populárnej hudbe: Greg Kurstin



Producent roka v klasickej hudbe: David Frost