Na udeľovaní cien Zlatý glóbus sa predstavia aj Hugh Grant, Ricky Martin či Gal Gadot

LOS ANGELES 29. decembra (SITA) - Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) predstavila prvú skupinu osobností, ktoré budú počas galavečera 75. ročníka udeľovania filmových a televíznych cien Zlatý glóbus odovzdávať trofeje a predstavovať nominovaných. Sú to J.K. Simmons, Hugh Grant, Isabelle Huppert, Ricky Martin, Penélope Cruz, Seth Rogen, Kerry Washington, Gal Gadot, Kelly Clarkson, Amy Poehler, Sarah Jessica Parker, Edgar Ramírez, Halle Berry, Carol Burnett, Darren Criss, Greta Gerwig, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks, Shirley MacLaine, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander a Emma Watson.Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách aktuálneho ročníka ocenení vládne fantasy dráma Podoba vody so siedmimi nomináciami. O jednu menej majú The Post: Aféra v Pentagone a tiež Tri bilbordy kúsok za Ebbingom. V kategórii Najlepší film - dráma bojujú o víťazstvo okrem spomínaných troch aj tituly Dunkirk a Daj mi tvoje meno. Medzi komédiami a muzikálmi sú to zas Uteč, Najväčší showman, Ja, Tonya, Lady Bird a The Disaster Artist.V televíznych kategóriách dominujú Veľké malé klamstvá (2017) so šiestimi nomináciami. Projekt Feud (2017) ich má štyri. V kategórii dramatických seriálov bojujú The Crown (2016), Príbeh služobnice (2017), This Is Us (2016), Stranger Things (2016) a Hra o tróny (2011). V kategórii Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál majú šancu na úspech tituly Black-ish (2014), Master of None (2015), The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Smilf (2017) a Will a Grace (1998).Mená víťazov a víťaziek vyhlásia 7. januára v Beverly Hills počas galavečera, ktorý bude moderovať Seth Meyers. Cenu Cecila B. DeMilla si prevezme Oprah Winfrey.