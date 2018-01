Na Ukrajine schválili zákon urýchlujúci privatizáciu štátnych podnikov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Kyjev 18. januára (TASR) - Ukrajinský parlament schválil vo štvrtok zákon, ktorý urýchli a stransparentní privatizáciu viac než 3000, väčšinou stratových, štátnych podnikov. Poslanci tak urobili krok, ktorý od Kyjeva požadoval Medzinárodný menový fond (MMF). Ukrajina teraz bude mať možnosť získať ďalšiu finančnú pomoc.Privatizácia štátnych podnikov by mala podporiť príchod nových zahraničných investorov a vylepšiť štátne financie. Ako uviedla agentúra Reuters, o prvú väčšiu privatizáciu sa vláda pokúsila v roku 2016, keď plánovala predaj závodu na výrobu hnojív v Odese. Pokus ale nevyšiel, nakoľko investori o podnik neprejavili záujem.Ukrajina sa najnovšími krokmi usiluje ubezpečiť investorov, že je pripravená bojovať s korupciou a modernizovať ekonomiku. Ako povedal ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, k najväčšej korupcii dochádza práve v oblasti štátnych podnikov.povedal na pôde parlamentu krátko pred hlasovaním.Podľa Hrojsmana zákon umožní na Ukrajine vytvoriť v blízkej budúcnosti desaťtisíce nových pracovných miest a podmienky na silný hospodársky rast. Ukrajinská vláda odhaduje, že už v tomto roku by mohla krajina vďaka zákonu získať z predaja štátnych firiem okolo 21,5 miliardy hryvien (616,43 milióna eur).Proces privatizácie by mal byť vďaka schváleniu zákona viac transparentný. Napríklad, medzinárodní poradcovia, ktorí sa budú podieľať na príprave predaja firmy, sa budú musieť vyberať prostredníctvom tendrov.Navyše, súčasťou zákona je možnosť znižovať cenu aktív, ak by prvý pokus o predaj nevyšiel. V prípade, že prvý pokus o privatizáciu zlyhá, cenu bude možné znížiť o 25 %. V prípade neúspechu aj pri druhom pokuse by mohla ísť dolu o 50 % a ak predaj nebude úspešný ani na tretí pokus, ukrajinský fond štátneho majetku môže začať s potenciálnymi investormi o cene rokovať.