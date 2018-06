Na Ukrajine úmrtnosť prevýšila pôrodnosť takmer dvojnásobne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Kyjev 19. júna (TASR) - Úmrtnosť na Ukrajine ku koncu apríla 2018 prevýšila pôrodnosť takmer dvojnásobne, informovala v utorok agentúra UNIAN s odvolaním sa na Štátnu štatistickú službu Ukrajiny.Úrad konštatoval, že na 100 úmrtí tak pripadlo 54 novorodencov.Podľa úradu počet obyvateľov Ukrajiny - od januára do apríla 2018 - klesol o približne 85.700. K 1. máju tak počet obyvateľov predstavoval približne 42,3 milióna.Agentúra UNIAN ešte v januári 2018 - s odvolaním sa na odhady OSN - uviedla, že počet obyvateľov Ukrajiny by mohol do roku 2050 klesnúť o viac ako šesť miliónov, a to na 36,4 milióna.