Na Ukrajine zomrel posledný preživší z nacistického tábora Sobibor

Berlín 29. januára (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel v ukrajinskej metropole Kyjev Arkadij Vajspapir, posledný preživší z vyhladzovacieho tábora Sobibor, ktorý nacisti v čase druhej svetovej vojny zriadili v okupovanom Poľsku. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Predstaviteľ Pomníka zavraždeným Židom Európy v Berlíne uviedol, že Vajspapir zomrel 11. januára v Kyjeve.Vajspapira zajali Nemci po napadnutí Sovietskeho zväzu v roku 1941, keď slúžil v Červenej armáde, a pretože bol židovského pôvodu, transportovali ho do koncentračného tábora Sobibor. Patril k jedným z mála väzňov, ktorí unikli okamžitej poprave, a bol zaradený do pracovnej čaty.Podľa Pomníka zavraždeným Židom Európy bol Vajspapir jedným z ôsmich väzňov, ktorí v roku 1943 zorganizovali v Sobibore povstanie. V rámci neho sa z tábora podarilo ujsť viac ako 360 väzňom. Vajspapir bol jedným zo 47 z nich, ktorí sa dožili konca druhej svetovej vojny.Vajspapir žil a pracoval na východe Ukrajiny až do roku 1994, keď sa presťahoval do Kyjeva, napísala agentúra AP.