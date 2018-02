Na ukrajinské územie nesmie vstúpiť 16 rakúskych občanov

Ilustračné foto, Kyjev, Ukrajina. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Viedeň 6. februára (TASR) - Pre 16 rakúskych občanov platí v súčasnosti z iniciatívy ukrajinskej tajnej služby SBU zákaz vstupu do tejto postsovietskej republiky. Pre tlačovú agentúru APA to potvrdila samotná SBU.Dôvodom tohto opatrenia, ktoré sa vzťahuje i na poslanca rakúskeho parlamentu z radov Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Axela Kasseggera, je podľa toho istého zdroja zväčša ilegálna návšteva Krymu alebona východe Ukrajiny. Medzi ďalšími osobami, ktoré sú na Ukrajine neželané, sú nielen politici a politickí aktivisti, ale aj spolupracovníci konzulátov či politológovia.SBU potvrdila, že zákaz vstupu na Ukrajinu sa v minulosti týkal aj súčasného úradujúceho šéfa poslaneckej frakcie FPÖ Johanna Gudenusa, ktorý však od septembra 2017 môže na Ukrajinu opäť cestovať.Na margo zmienených spolupracovníkov konzulátov rakúsky rezort zahraničných vecí pre tlačovú agentúru APA ústami hovorcu uviedol, že nedisponuje informáciami, v zmysle ktorých by sa zákaz vstupu na Ukrajinu týkal takýchto osôb.