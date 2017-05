Na Ulici Boženy Němcovej v Košiciach osadili koľajnice

Ilustračná snímka Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Košice 4. mája (TASR) - V súvislosti s druhou etapou modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach sú už na časti Zimnej ulice osadené koľaje. Do konca budúceho týždňa tam chce zhotoviteľ, spoločnosť EUROVIA, urobiť nástupištia. TASR o tom informoval v rámci dnešného kontrolného dňa na stavbe Miroslav Sambor z Magistrátu mesta Košice.Podľa jeho slov by malo do konca júna dôjsť k ukončeniu prác na križovatke ulíc Boženy Němcovej – Zimná – Letná. Rovnako by mala byť sprístupnená cesta pre osobné autá v úseku od ulice Československej armády po križovatku a tiež by mal byť upravený chodník pre peších na Ulici Boženy Němcovej na základe podnetu od Košičanov, aby nemuseli chodiť po blate a kalužiach.Riaditeľ košického závodu EUROVIA SK Štefan Bálint uviedol, že najneskôr do konca budúceho týždňa by chceli mať vybudované na Zimnej ulici, kde už aj kladú električkové koľaje, štyri nové nástupištia, vrátane autobusového.Viceprimátor Košíc Martin Petruško si preveril aj to, ako pokračujú práce na Komenského ulici. S tým, čo bolo doposiaľ urobené, vyjadril spokojnosť, avšak nepáčilo sa mu, koľko ľudí na stavbe videl. Preto požiadal zhotoviteľa diela, aby v rámci možností ihneď zabezpečil zvýšenie počtu pracovníkov a mechanizmov na tomto úseku stavby MET.povedal Petruško.Čo sa týka osadzovania stožiarov trakčného vedenia na Komenského ulici, podľa Sambora pred budovou strojníckej priemyslovky na chodníku osadené nebudú.vysvetlil.Rovnako vyvrátil informácie o tom, že zhotoviteľ požiadal mesto o predĺženie termínu uzáver ciest, prípadne o predĺženie termínu dokončenia úseku na Zimnej ulici alebo na Ulici Boženy Němcovej či stavby obratisko Botanická záhrada.dodal Sambor.