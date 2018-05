Na uložení Hawkingovho popola sa bude môcť zúčastniť 1000 ľudí

Na archívnej snímke anglický teoretický fyzik STEPHEN HAWKING, autor knižných bestsellerov ako napríklad Stručná história času alebo Vesmír v orechovej škrupinke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. mája (TASR) - Rodina nedávno zosnulého britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga sa rozhodla umožniť 1000 ľuďom účasť na uložení jeho urny vo Westminsterskom opátstve. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na špeciálne zriadenej webovej stránke. Tisícka šťastlivcov bude vybraná žrebovaním.Hawkingov popol pochovajú 15. júna medzi hroby Isaaca Newtona a Charlesa Darwina, informovala v stredu agentúra AP. Príslušnú webovú stránku www.stephenhawkinginterment.com zriadila Nadácia Stephena Hawkinga (SHF). Záujemcovia sa tu môžu zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia osobného formulára do 15. mája.Posledná rozlúčka s Hawkingom, ktorý zomrel 14. marca vo veku 76 rokov, sa konala 31. marca v univerzitnom kostole v Cambridgei, kde vedec dlhodobo pôsobil. Jeho poslednú vedeckú štúdiu, ktorú napísal s belgickým fyzikom Thomasom Hertogom, nedávno publikovali v odbornom časopise Journal of High Energy Physics.Hawking bol následkom svojej choroby, amyotrofickej laterálnej sklerózy, väčšinu života odkázaný na invalidný vozík a komunikovanie prostredníctvom počítača. V roku 1988 vydal knihu s názvomz ktorej sa predalo desať miliónov výtlačkov a bola preložená do 40 rozličných jazykov sveta.