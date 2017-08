Na Uprisingu ožili hity Boba Marleyho v podaní The Wailers

Bob Marley zomrel 11.5.1981. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. augusta (TASR) – Legendárna skupina The Wailers bola headlinerom druhého večera (26.8.) jubilejného desiateho ročníka festivalu Uprising. Bratislavské Zlaté piesky žili v rytme reggae, dancehallu či drum'n'bassu.Kapelu The Wailers založili v roku 1963 Peter Tosh, Bob Marley a Bunny Wailer, ten vystúpil na Uprisingu v roku 2015. Na začiatku 70. rokov sa do kapely pridali bratia Carlton Barrett (bicie) a Aston 'Family Man' Barrett (basová gitara). Keď Tosh a Wailer kapelu v roku 1974 opustili, rozrástli sa o nových členov a z reggae hudby spoločne vytvorili celosvetový fenomén. Od roku 1973 až do 1980 koncertovali Bob Marley and The Wailers pred miliónmi fanúšikov po celom svete a nahrali množstvo nezabudnuteľných hitov. Spolu vydali dvanásť albumov, ich predaj prevýšil 250 miliónov nosičov.Po Marleyho úmrtí 11. mája 1981 pokračovali Family Man a Junior Marvin ako The Wailers a dnes patria medzi najväčšie žijúce legendy reggae žánru. Z hlavného pódia Uprisingu zazneli aj hity Buffalo Soldier, Jammin', One Love, Get Up Stand Up, I Shot The Sheriff či Could You Be Loved, ktoré preslávili kráľa reggae Boba Marleyho aj jeho kapelu a viaceré z nich poznáme aj z cover verzií Erica Claptona či Joe Cockera.Večerný program na hlavnom pódiu rozbiehal Macka B a jeho sprievodná kapela Roots Ragga Band. Christopher MacFarlane, tak znie jeho civilné meno, rodák z anglického Wolverhamptonu (1966), patrí medzi najvýznamnejších britských reggae a dancehallových spevákov. Tento bojovník za ľudské práva a neúnavný aktivista má za sebou vyše 30-ročnú kariéru, počas ktorej oslovuje široké reggae publikum. Vždy optimistický syn jamajských rodičov začal svoju hudobnú cestu pri koreňoch reggae.Dnes má na svojom konte 23 vydaných albumov a kompilácií. Debutový album Sign of the Times vydal v roku 1986. Najnovším je album Never Played a 45 z roku 2015. Skladba s rovnomenným názvom nechýbala v jeho setliste, pridal známy song Everybody Loves Bob Marley či novú skladbu Legendary Reggae Icon, v ktorej vymenoval všetky žijúce legendy reggae hudby. A ešte jedna zaujímavosť o tomto spevákovi, je propagátorom zdravého životného štýlu, je vegánom a zároveň aj patrónom Vegan Society, najstaršej vegánskej komunity na svete.Macka B striedalo na hlavnom pódiu ukrajinské duo z Charkova, ktoré si hovorí 5'nizza (alebo po rusky piatnica, teda piatok). Tvoria ho spevák a gitarista Sergey Babkin, a spevák Andrey 'Sun' Zaporozhets. Ich hudba je zmesou reggae, latino, rocku a hip hopu, ktoré prezentujú vo folkovom štýle. Duo začalo spolupracovať v roku 1998 a prvá demo nahrávka Unplugged z roku 2002 mala pozitívny ohlas fanúšikov aj kritikov. Ich debutový album Pyatnitsa vyšiel v roku 2003. V roku 2005 pridali druhý album O5, v septembri 2007 sa však rozišli. Dvojica muzikantov akceptovala prianie fanúšikov a v roku 2015 sa vrátili na scénu. Prvým singlom po návrate na scénu bola pieseň I Believe In You. K nej pridali v sobotu večer aj piesne Voda, Jamajka, Sloboda, Vojak, Mesiac, Oheň a ja, Nový deň, Ej, kde si? či Slnko.Festival Uprising, ktorý dostal názov podľa rovnomenného albumu Boba Marleyho, vydaného v júni 1980, ešte nekončí. Predstavia sa Zion Train, Queen Omega, Echo Minott, záverečné vystúpenia interpretov budú končiť o piatej hodine ráno.