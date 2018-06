Na Urban Art Festivale v Bratislave vystúpi aj superstar T. Mašková

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Druhý ročník Urban Art Festivalu v Bratislave prinesie na šiestich pódiách vo verejných priestranstvách vyše 30 vystúpení. Festival s podtitulom Koniec nudy sa začne v sobotu 30. júna. Podľa jeho hlavného organizátora Lukáša Dobrockého, výkonného riaditeľa Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, má "zosieťovať existujúce podujatia", ktoré sa začiatkom leta v hlavnom meste dejú a komunikovať ich smerom na verejnosť v silnejšej podobe.informoval v utorok na tlačovej konferencii Dobrocký.Na Hviezdoslavovom námestí bude folklórna scéna a detská zóna. Pripravené sú detské predstavenia Frozen - Ľadové kráľovstvo a Sníček Hugo. Podujatia spestrí bublinková šou i maľovanie na tvár či handmade trhy.Na námestí pred Starou tržnicou bude prezentácia malokarpatských vinárov, návštevníci budú môcť ochutnať poklad Malých Karpát a vypočuť si umelcov zameraných na jazz a folk.prezradil Dobrocký.Kamenné námestie bude centrom Bratislava Street Art Festivalu, ktorý fasády budov ozvláštni veľkorozmernými výtvarnými dielami. Vystupovať budú kapely alternatívnej scény - Space Recorder, Funtomas, SAYS, LUVVER či Nvmeri.Tyršovo nábrežie bude dejiskom Beer&Burger Festu. Ochutnávku piva a burgrov rôznych druhov budú svojimi vystúpeniami sprevádzať kapely ako The Cellmates, Puding Pani Elvisovej a Le Payaco v rámci rock and pop zóny.naznačil organizátor festivalu, ktorého súčasťou sú i sprievodné podujatia ako projekt Viva Ulica! s pouličnými koncertmi klasickej hudby v podaní mladých umelcov či premietanie víťazných filmov z festivalu Ekotopfilm/Envirofilm 2018 v priestoroch Urban House na Laurinskej.V nedeľu 1. júla bude festival pokračovať programom v Sade Janka Kráľa, v ktorom sa uskutoční Bratislavský dobový piknik s hudbou 30. a 40. rokov, dobovou módnou prehliadkou, tanečným workshopom či prednáškou o slávnych návštevách Bratislavy v medzivojnovom období.dodal Dobrocký s tým, že návštevníci festivalu sa budú môcť presúvať na podujatia vláčikmi či prepraviť sa zo Starého Mesta do Petržalky loďou.Spoluorganizátorom festivalu je Bratislavský samosprávny kraj.uviedol bratislavský župan Juraj Droba s tým, že BSK si za svoj zobral projekt, ktorý sa bude konať na Nedbalovej - tzv. Dáždnikovú ulicu:Celý program festivalu, v rámci ktorého môžu Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta absolvovať aj jeho prehliadku so sprievodcom zadarmo, je dostupný na www.urbanartfestival.sk.