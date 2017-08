Na US Open nebude štartovať ani šampiónka z roku 2011

Austrálska tenistka Samantha Stosurová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. augusta (TASR) - Austrálska tenistka Samantha Stosurová sa pre zranenie pravej ruky odhlásila zo záverečného grandslamového turnaja roka US Open.Newyorská šampiónka z roku 2011 nútene pauzuje od 4. júna, keď v osemfinále Roland Garros v Paríži prehrala s neskoršou víťazkou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.Stosurová po skončení duelu uviedla, že zranenie ju limituje pri podaní a forhendových úderoch. V hlavnej súťaži na US Open nahradí Stosurovú Nemka Annika Becková. Informovala o tom agentúra AP.