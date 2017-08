Na US Open otestujú časomer, ktorý má zabrániť zdržiavaniu hry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. augusta (TASR) - Na štvrtom tenisovom grandslame US Open otestujú nový časomer, ktorý má zabrániť hráčom zdržovať hru medzi podaniami a skrátiť predzápasové rozcvičky. Uviedli to organizátori turnaja.Novinku nebudú testovať počas hlavnej súťaže dvojhry, štvorhry ani mixu. Týka sa iba kvalifikácie, súťaže juniorov a vozíčkarov. Hráči budú mať po skončení výmeny 25 sekúnd na servis, čas začne plynúť po oznámení skóre rozhodcom. Časomer bude odpočítavať sekundy priamo na kurte.