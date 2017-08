Na US Open otestujú časomieru proti zdržiavaniu medzi podaniami

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. augusta (TASR) - Organizátori tenisového US Open otestujú nové pravidlá, ktoré majú zabrániť zdržiavaniu medzi podaniami a skrátiť predzápasové rozcvičky. Obmedzenia sa týkajú kvalifikácie, súťaže juniorov, vozíčkarov, seniorov, a nie hlavnej súťaže dvojhry, štvorhry ani mixu.Hráči na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny budú mať po skončení výmeny 25 sekúnd na servis. Daný čas je o päť sekúnd veľkorysejší než súčasné pravidlo, ktoré však často ignorujú tenisti i rozhodcovia. Sekundy začnú plynúť oznámením skóre, na pomalých podávajúcich budú čakať sankcie. Predzápasové rozcvičky potrvajú maximálne päť minút, hráči budú mať po nich minútu na rozohranie stretnutia. Ak bude niekto počas duelu potrebovať návštevu šatne, dostane na to päť minút čistého času. Na kurty umiestnia časomieru, ktorá bude odpočítavať.Po novom smú tréneri komunikovať so zverencami medzi výmenami. Slovnú komunikáciu dovolili, pokiaľ je hráč na rovnakej strane dvorca ako kouč. Ak sa bude nachádzať na opačnej, môžu si pomôcť gestami. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.