Na US Open rekordné odmeny. Za prehru v 1.kole hráč dostane 50.000 USD

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. júla (TASR) - Víťaz posledného tohtoročného tenisového grandslamu US Open získa rekordných 3,7 milióna dolárov, celkovo sa vyplatí na odmenách vyše 50 miliónov dolárov. Ide o najvyššiu sumu v histórii tenisu v USA.Americká tenisová asociácia v utorok oznámila, že celková peňažná hodnota turnaja bude 50,4 miliónov dolárov, čo je takmer 9% nárast oproti minulému roku. Predchádzajúci víťazi turnaja Stan Wawrinka a Angelique Kerberová získali 3,5 milióna dolárov.Hráč, ktorý prehrá v prvom kole vo Flushing Meadows v Queense, zarobí 50.000 dolárov, čo predstavuje nárast o 6700 dolárov. US Open sa začína 28. augusta.