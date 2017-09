Na Ústavu SR narazil aj zákaz zisku zdravotných poisťovní

Foto: Oliver Ondráš Foto: Oliver Ondráš

Bratislava 2. septembra (TASR) - Na Ústavu SR, ktorej výročie prijatia si v týchto dňoch pripomíname, narazili v minulosti okrem iných aj vládne plány v zdravotníctve. S protiústavnosťou bol problém pri zákaze zisku zdravotných poisťovní z obdobia prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD) či právnej norme o platoch sestier z čias kabinetu Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS).Tvorbu zisku zdravotným poisťovniam zakázal prvý Ficov kabinet v roku 2008. Právnu normu však na podnet časti poslancov parlamentu stopol Ústavný súd SR. Zdravotné poisťovne tak dostali v roku 2011 počas Radičovej vlády, ktorá musela reagovať na nález Ústavného súdu SR, znova možnosť tvoriť zisk, avšak s podmienkami. Poisťovne tak v súčasnosti tvoria rezervný fond a rezervy na starostlivosť pre pacientov na čakacích zoznamoch.O obmedzení zisku zdravotných poisťovní hovorí vo svojom programovom vyhlásení aj tretí Ficov kabinet. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) však už vlani po svojom nástupe na čelo rezortu avizoval, že nepôjde o kľúčovú úlohu. Ako by sa mohol tento plán realizovať, zatiaľ jasné nie je. V súčasnosti správny fond obmedzuje verejné zdroje na správu poisťovne. Ide do neho 3,5 percenta zdrojov, ktoré dostanú.Na Ústave SR stroskotal aj zákon, ktorý mal od apríla 2012 upraviť platy všetkých sestier na Slovensku. Legislatívny rámec sa pripravoval na základe petície štvrť milióna ľudí a v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Problémom však bolo, že upravil a zvýšil aj mzdy v súkromných ambulanciách či nemocniciach. Ministerstvo neskôr upravilo zákonne len platy sestier v štátnych nemocniciach v zákone, ktorý riešil mzdy všetkých tam pracujúcich zdravotníkov.