Na území Južnej Kórey rozmiestnia vo štvrtok jednotky systému THAAD

Juhokórejčania sledujú v televízii záznam o balistickej strele, ktorú vypustila Severná Kórea 8. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 6. septembra (TASR) - Na území Južnej Kórey budú tento týždeň inštalované štyri ďalšie odpaľovacie jednotky amerického systému protiraketovej obrany THAAD. S odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo obrany to dnes oznámila kórejská tlačová agentúra Jonhap.Ako pripomenula agentúra DPA, rozmiestnenie nových jednotiek systému THAAD bude nasledovať po nedávnych ďalších severokórejských raketových a jadrových testoch a v čase vyostrujúcej sa rétoriky medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Spomínané zariadenia by mali byť inštalované tento štvrtok, a to na juhu krajiny - v oblasti Songdžu, ležiacej približne 300 kilometrov južne od Soulu, kde už sú dve takéto jednotky.KĽDR uplynulú nedeľu informovala o úspešnej skúške vodíkovej bomby, ktorá by mohla byť použitá v hlavici medzikontinentálnej balistickej strely schopnej zasiahnuť ciele v USA či dokonca v Európe. Išlo o šiestu jadrovú skúšku. Pred týždňom KĽDR otestovala aj balistickú raketu, ktorá preletela ponad územie Japonska.