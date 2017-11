Na väčšine Slovenska sa začínajú sčítavať hlasy, v TSK voľby pokračujú

Na snímke Francúz Pascal Schaller, rezident v bratislavskej Devínskej Novej Vsi vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov, 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erik Mader Foto: TASR - Erik Mader

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Volebné miestnosti na väčšine Slovenska sa zatvorili, okrskové volebné komisie začínajú sčítavať hlasy. Voľby pokračujú v deviatich okrskoch Trenčianskeho kraja, kde sa pre výpadok prúdu predlžuje hlasovanie aj volebné moratórium do 23.15 h. Priebežné neoficiálne výsledky začne Štatistický úrad SR zverejňovať až po zatvorení aj poslednej volebnej miestnosti.Voľby boli podľa štátnej volebnej komisie pokojné, riešili sa podnety k údajnému porušovaniu volebného moratória. Polícia sa zaoberala možnou volebnou korupciou, v niekoľkých prípadoch vedie konania. Volebná účasť v krajoch zrejme nebude podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Báránya dramaticky vysoká, ale v niektorých krajoch hovoria o lepšej účasti ako v minulosti.Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si nových predsedov krajov a poslancov zastupiteľstiev volili piatykrát. Hlasovať mohlo viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde bolo zriadených spolu 5968 volebných okrskov. Prvýkrát bola voľba predsedov jednokolová, dosiaľ ich ľudia volili v dvoch kolách. Po novom tak za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou.