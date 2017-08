Na VC Slovenska dominoval Konôpka, Gonda za Malchárkom

Na archívnej snímke slovenský automobilový pretekár Miroslav Konôpka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Orechová Potôň 21. augusta (TASR) - Víťazom oboch hlavných pretekov Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov sa stal Miroslav Konôpka. Spoločne so svojím tímom ARC Bratislava absolvovali vydarený víkend a divákom predviedli aj vozidlo, s ktorým nedávno zvládli aj 24 hodín Le Mans. V Orechovej Potôni sa predstavil tiež Richard Gonda, ktorý v triede D4+3500 obsadil 3. miesto.Konôpka dominoval počas oboch dní. Na Veľkú cenu Slovenska priniesol Ligier JS P217 Gibson, s ktorým v júni absolvoval legendárne vytrvalostné podujatie v Le Mans. Prototyp kategórie LMP2 tímu ARC Bratislava bol celý víkend dominantný a na okruhu jazdil časy okolo 1:50 minúty.Vozidlá GT3 sa predstavili v sobotu na dažďom zmáčanej trati v šprinte. Najrýchlejší bol český pretekár Richard Chlad junior na Audi R8 LMS Ultra GT3. Druhú priečku obsadil Poliak Marcin Jedlinski, tretie miesto patrilo Matejovi Konôpkovi z ARC Bratislava na Lamborghini Huracán Super Trofeo.Prvýkrát po siedmich rokoch sa na slovenskej trati predstavil Gonda. V triede D4+3500 obsadil na BMW Z4 GT3 druhú priečku, keď v tesnom súboji zdolal Čecha Jakuba Knolla, no o sedem sekúnd zaostal za suverénnym Jirkom Malchárkom jazdiacom na BMW M6 GT3.uviedol Gonda.Súčasť programu bola aj vytrvalostná dvojhodinovka, ktorá sa započítala nielen do hodnotenia FIA Trofeje zóny strednej Európy, ale aj do nadnárodného ESET V4 Cupu či ESET Medzinárodných majstrovstiev SR. V náročných pretekoch a premenlivých podmienkach triumfovali vozidlá Lamborghini Huracán ST tímu ARC Bratislava. Posádka Matej Konôpka, Zdeno Mikuláško zvíťazila s náskokom jedného kola pred dvojicou Miroslav Konôpka, Andrej Studenič.