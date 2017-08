Na včerajšie oslavy SNP prišlo v Banskej Bystrici 10 až 12 tisíc ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Počas dnešných centrálnych osláv 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, ktoré trvali až do večera, zavítalo do areálu Pamätníka SNP 10 až 12 tisíc návštevníkov. Pre TASR to uviedol Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP, ktoré bolo hlavným organizátorom.zhodnotil Mičev.Návštevníci mali včera vstup do Múzea SNP bezplatný a mnohí to využili. Ujsť si nenechali ani Lavičku veteránov, ktorú českí veteráni venovali slovenským alebo dobový vojenský tábor klubov vojenskej histórie, prezentáciu Ozbrojených síl SR, statické a dynamické ukážky vojenskej techniky či zoskok vojenských výsadkárov.dodal Mičev.Význam každoročne organizovaných osláv SNP v Banskej Bystrici podčiarkuje účasť hostí. Aj teraz sa na nich zúčastnili všetci traja najvyšší ústavní činitelia, prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a premiér Robert Fico ako i viacerí ministri vlády. Na pietnom akte nechýbal ani exprezident Ivan Gašparovič. Vence k pomníku položili tiež zástupcovia politických strán, štátnej správy a samosprávy. Do Banskej Bystrice, srdca SNP, prišli vzdať úctu padlým počas druhej svetovej vojny zástupcovia 35 veľvyslanectiev.