Na večeru v bielom prišlo vo štvrtok do centra Paríža 8000 ľudí

Paríž 9. júna (TASR) - Približne 8000 ľudí v bielom oblečení sa vo štvrtok večer zišlo v centre Paríža, aby sa zúčastnilo na spoločnej večeri pod holým nebom.Tento, v poradí už 29. ročník podujatia Večera v bielom sa konal na ploche pred budovou radnice v centre Paríža. Spoločná večera sa uskutočnila bez úradného povolenia.Polícia však túto akciu tolerovala, pretože jej usporiadatelia i účastníci sa správali disciplinovane. Vzhľadom na výnimočný stav vo Francúzsku a pretrvávajúce riziko teroristických útokov sú ale úradmi nepovolené akcie zakázané.Jeden z organizátorov, Aymeric Pasquier, pre denník Le Parisien vysvetlil, že v súlade s tradíciou boli miesto a dátum večere v bielom až do poslednej chvíle absolútnym tajomstvom. Dodal, že. Spresnil, že organizátori si tento rok ako miesto večere vybral zámerne námestie pred parížskom radnicou, aby eliminovali riziko teroristického útoku podľa scenára z Londýna, Berlína, či Nice, kde útočníci autom zámerne vrážali do davu ľudí.Po oznámení času a miesta večere sa vo štvrtok večer pred radnicu dostavili jej účastníci - celí oblečení v bielom, s rozkladacími stolmi a stoličkami, bielymi obrusmi a príbormi a niektorí dokonca aj so svietnikmi. Pred radnicou potom na úžas prizerajúcich sa turistov i miestnych zvedavcov poskladali rady stolov a prestreli si k večeri.Americká turistka Nancy v rozhovore pre Le Parisien neskrývala nadšenie:Vlani sa večera v bielom konala za účasti asi 7000 ľudí na námestí Vendôme, pod oknami ministerstva spravodlivosti. Rok predtým boli dejiskom podujatia záhrady pri paláci Palais Royal, odkiaľ je len pár krokov k ministerstvu kultúru a sídlu Štátnej rady. Večere v rokoch predtým sa konali v alejach pozdĺž triedy Champs-Élysées, na námestí Place de la Concorde, tesne pri známej budove Pyramide du Louvre, ale aj na námestí Place des Vosges či pred katedrálou Notre-Dame.Stalo sa zvykom, že večere v bielom sa končia krátko po polnoci, pričom večerajúci zanechajú miesto spoločného stretnutia v stave, akoby sa tam nič nebolo odohralo. Pravidlá si vyžadujú, aby večerajúci odniesli aj všetky odpadky.Za zrodom myšlienky je Francúz Francois Pasquier, ktorého snom bolo večerať s priateľmi na najkrajších miestach Paríža. Prvá večera v bielom sa konala v roku 1988 v Boulogneskom lese.Aymeric Pasquier vo štvrtok oznámil, že na budúci rok, keď sa uskutoční 30. ročník podujatia, sa bude večerať".Koncept večerí v bielom sa ujal aj v zahraničí: koná sa v 75 mestách sveta: medzi nimi je New York, Bombaj, Kodaň, Panama, Buenos Aires, Záhreb, Kuala Lumpur či Bangkok, napísal Le Parisien.