Na Veľkom Draždiaku budú od soboty prebiehať majstrovstvá v potápaní

Bratislava 31. augusta (TASR) - Bratislavské jazero Veľký Draždiak bude od soboty vyše týždňa dejiskom pozoruhodného vrcholného podujatia. Svoje zručnosti si v Petržalke zmerajú orientační potápači na 26. ME a na 9. juniorskom šampionáte. Za podpory rezortného ministerstva podujatie organizuje Zväz potápačov Slovenska (ZPS), ktorý na území Slovenska plní úlohy národného športového zväzu.Orientačné potápanie ako športová disciplína vzniklo v 60-tych rokoch minulého storočia a prešlo svojím vývojom. Od "podvodného" zašívania gombíkov až po súčasné súťažné procesy, keď je základom čosi ako nepravidelný slalom medzi tyčami pod vodou v kalnom labyrinte. Ide o orientáciu v rýchlosti. Plus dôraz, pretože súťažiacich pod vodou identifikuje len plavák a dosiahnutie mét zatrasením tyčami. Ak sa zatrasie málo, rozhodcovia to nemusia zaregistrovať. Ak sa pretekár vynorí predčasne, je diskvalifikovaný. Súčasťou výstroja sú kompas s plavbomerom, monoplutva a potápačská fľaša. Borci sa pomocou dýchacieho prístroja pohybujú približne meter pod hladinou.Na Draždiaku sa predstaví stovka športovcov zo 14 krajín a hoci sú to majstrovstvá Európy, na štarte sú aj reprezentanti Egypta a Kanady, lebo juniorská kategória má otvorený charakter.