Na Veľkonočný pondelok sa asi obchody otvoria, poslanci upravili návrh

Bratislava 21. januára (TASR) – Na Veľkonočný pondelok možno budú obchody na Slovensku aj v budúcnosti otvorené, a to od 14. hodiny popoludní. Koaliční poslanci totiž upravili svoj pôvodný zámer a do parlamentu predložili novelu Zákonníka práce aj s touto novinkou. Nedávno pri predstavovaní svojho návrhu pritom avizovali, že obchody budú zatvorené počas všetkých sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja, teda aj počas celého Veľkonočného pondelka.Koalícia touto zmenou podľa jedného z predkladateľov novely, poslanca Jána Podmanického (Smer-SD), vyšla v ústrety požiadavke zamestnávateľov, s ktorými o návrhu rokovala. Diskusiu označil za korektnú a aj to podľa neho presvedčilo koalíciu k zmene. Nevylučuje však, že sa počas rokovania parlamentu môže vrátiť aj pôvodný návrh na zatvorenie obchodov počas celého Veľkonočného pondelka."Očakávam, že práve o zatvorení obchodov počas Veľkonočného pondelka bude v pléne väčšia debata, aj vzhľadom k tomu, že sa to nepozdáva odborom. My sa budeme usilovať nájsť dohodu na návrhu aj so sociálnymi partnermi," povedal pre TASR Podmanický s tým, že v druhom čítaní sa môže návrh ešte meniť. O novele začne parlament rokovať na svojej najbližšej schôdzi, ktorá začína koncom januára.Odbory s takouto zmenou pôvodného návrhu zásadne nesúhlasia.opísal pre TASR predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozef Zadňan.Odbory sa podľa neho budú snažiť osloviť poslancov listom, aby v druhom čítaní v parlamente novelu upravili tak, aby boli obchody zatvorené počas celého dňa.dodal. Podobne to podľa neho bude aj počas Vianoc, keď sa majú obchody zatvoriť 25. aj 26. decembra.Otázku, či návrh na zavretie obchodov počas Veľkonočných sviatkov celkovo na tri zo štyroch po sebe idúcich dní (piatok, nedeľa a pondelok) nebude zákazníkom aj obchodníkom spôsobovať problémy, vzniesla Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).pripustil pre TASR prvý viceprezident RÚZ Luboš Sirota.Na druhej strane upozornil, že aj alternatíva otvoriť prevádzky na Veľkonočný pondelok popoludní predpokladá dobrovoľnosť.dodal Sirota.Koalícia v novele Zákonníka práce navrhuje rozšíriť doterajší zákaz maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja.píšu predkladatelia v návrhu.Týmito dňami majú byť: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14. hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12. hodine, 25. december a 26. december. Koaliční poslanci chcú, aby boli zmeny účinné od 1. mája tohto roka.Aj doteraz platí na Slovensku zákaz maloobchodného predaja v niektoré dni, tých je však výrazne menej. Ide o 1. január, Veľkonočnú nedeľu, 24. december po 12. hodine a 25. december.