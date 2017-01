Na verejnom klzisku v Malackách ponúkajú kurzy korčuľovania

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš

Malacky 23. januára (TASR) – Na ľadovej ploche, ktorá je pre verejnosť otvorená každý deň v malackom Zámockom parku, môžu záujemcovia absolvovať i kurzy korčuľovania. "Každú stredu medzi 17.00 a 18.00 h sú k dispozícii inštruktori, ktorí sa venujú najmä deťom, no pridať sa môžu aj dospelí,“ informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová."Záujemcovia sú rozdelení do výkonnostných skupín, takže ani slabší korčuliari sa nemusia báť, práve naopak, môžu sa zlepšiť,“ vysvetlila.Novinkou na verejnom klzisku v Malackách v tomto roku sú aj ochranné siete na mantineloch. "Zvýšili bezpečnosť divákov pri sledovaní hokejových zápasov a znížili tiež počet stratených pukov,“ vysvetlila Pilzová.Po ročnej prestávke, keď bolo verejné klzisko umiestnené na parkovisku pri Zámockom parku, sa tento rok vrátila ľadová plocha na svoje tradičné miesto na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku, kde je vytvorené potrebné zázemie, vrátane osvetlenia a budovy so zrekonštruovanými šatňami a sociálnymi zariadeniami.