Na viacerých uliciach vo Fiľakove pribudné nové chodníky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 8. augusta (TASR) – Nové chodníky s niekoľkými druhmi povrchu pribudnú v blízkej budúcnosti na viacerých uliciach mesta Fiľakovo na juhu okresu Lučenec. Stavebné práce, do ktorých samospráva investuje zhruba 126.000 eur, prebiehajú už niekoľko týždňov. Podľa slov primátora Attilu Agócsa by predbežne mali pokračovať aj v budúcom roku.konkretizoval primátor.Mesto nedávno dokončilo 120 metrov dlhý chodník od Podhradskej ulice až po predajňu mobilného operátora na Hlavnej ulici. V týchto dňoch sa dokončuje približne 310-metrový chodník na Biskupickej ulici a ďalší pribudne na Mlynskej ulici. Plocha pod chodníkom v tejto lokalite patrila pôvodne Banskobystrickému samosprávnemu kraju, od ktorého ju mesto odkúpilo za necelých 4000 eur.dodal Agócs s tým, že chodník by mal byť hotový do konca októbra.Projekt obnovy chodníkov odštartovala vlaňajšia rekonštrukcia Švermovej ulice v podhradí Fiľakovského hradu. Tá patrila medzi staré a zablatené ulice, kde sú podľa primátora koncentrované marginalizované rómske komunity. Mesto v tejto lokalite vystavalo nové obrubníky a vybudovalo pevnú štrkovú plochu.uzavrel Agócs.