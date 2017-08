Na viedenský Comic Con zavíta okrem iných i slávna hviezda Cosplay

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) - Tretí ročník viedenského Comic Conu (VIECC), ktorý sa uskutoční od 18. do 19. novembra, bude hostiť viaceré hviezdy zábavného priemyslu. Jednou z najväčších osobností festivalu pop kultúry je tento rok Benedict Wong. Herec, ktorý sa zviditeľnil účinkovaním vo fantasy snímke Doctor Strange, len nedávno dokončil nakrúcanie veľkofilmu Avengers: Infinity War a zakrátko sa objaví po boku Scarlett Johansson, Roberta Downey Jr., Chrisa Evansa, Benedicta Cumberbatcha či Toma Hiddlestona.Do Viedne zavíta spolu s priaznivcami filmov, seriálov, anime, manga, komiksov či gamingu aj herec Sebastian Roché, ktorý sa preslávil ako Balthazar v seriáli Supernatural či v Upírskych denníkoch, a Charles Martinet, ktorý prepožičal svoj hlas legendárnej postave Super Mario. Britský herec John Rhys Davies, známy vďaka postave Gimliho z legendárnej trilógie Pán prsteňov, tento rok doženie svoju návštevu, ktorá bola pôvodne naplánovaná na minulý rok.Brány festivalu prekročí aj komiksový autor Scott Snyder, ktorý stojí za úspešnými dielami ako Batman, American Vampire, Swamp Thing a Superman. Na podujatí nebude chýbať ani známy komiksový umelec Adi Granov zodpovedný za Iron Mana, X-mena, Spidermana, Kapitána Amerika a ďalších hrdinov z Marvelu.Organizátori Comic Conu vo Viedni avizujú aj účasť veľkých mien Cosplay. Z Filipín na festival zavíta Liui Aquino, profesionál mimoriadne populárny na sociálnych sieťach, ktorý má na Facebooku 240.000 fanúšikov a na Instagrame ho sleduje viac než 100.000 ľudí. Preslávil ho Cosplay Štikúta (Ako vycvičiť draka), kostými postáv Hiro a Tadashi Hamada (Veľká šestka) a Jacka Frosta (Legendárna partia). Na VIECC zavíta aj Lux Cosplay z Rakúska, nemecká hviezda Aigue-Marine a rodáčka z Filipín Alodia Gosiengfiao, ktorá sa do povedomia fanúšikov dostala dokonalými a najmä originálnymi kostýmami dotiahnutými do posledného detailu. Vďaka tomu si získala 6 miliónov fanúšikov na Facebooku, 664.000 na Instagrame a 234.000 na Youtube.Festival sa uskutoční v priestoroch viedenského výstaviska Messe Wien. Návštevníci VIECC budú mať možnosť získať autogram a fotografiu so všetkými hosťami podujatia.TASR informovala za organizátorov Michaela Hollá.