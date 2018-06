Na víkend parkov môžete ísť aj do Serede, Hlohovca a Dolnej Krupej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď/Hlohovec 1. júna (TASR) – Záhrada Fándlyho fary a chránený areál parku v Seredi, zámocký park v Hlohovci a park pri kaštieli v Dolnej Krupej sú na zozname účastníkov Víkendu otvorených parkov a záhrad za Trnavský kraj. V sobotu a nedeľu (2. a 3.6.) sprístupnia svoje zaujímavosti, na návštevníkov čakajú aj odborné prednášky a prechádzky.Podujatie je v tomto roku súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a jeho hlavnou témou sú Záhrady Európy. V Seredi sa Mestské múzeum – Fándlyho fara zapája už tretí raz.uviedla Mária Diková z múzea. V sobotu pripravili od 10.00 do 18.00 h prehliadky, v nedeľu tam bude Rodinná nedeľa s divadielkom pre deti.Druhým zapojeným je chránený areál seredský park ležiaci v areáli bývalej protitureckej renesančnej pevnosti, pôvodne stredovekého vodného hradu Šintava. Dodnes sa v ňom zachovali zemné valy a priekopy, najmä v severovýchodnej časti areálu, preto sa celý areál parku a kaštieľa považuje za archeologickú lokalitu.V parku pri kaštieli v Dolnej Krupej rastie okolo 1400 stromov, jediným chráneným je vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu sekvojovec mamutí. V roku 2008 bol nominovaný v súťaži Strom roka a umiestnil sa na 2. mieste. V rovnakom čase ako víkend parkov sa koná v kaštieli Slávnosť ruží s bohatým programom.Park pri zámku v Hlohovci je zachovaný ako jeden z mála na Slovensku v zmiešanom slohu – jeho prírodne krajinárska voľne komponovaná časť je spojená s pravidelnými terasovými úpravami. Je evidovaný ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky so zámkom, sú v ňom vzácne chránené stromy dosahujúce vysoký vek. Cennou časťou areálu je platanová lúka, najväčšia v Európe, na ktorej rastú platany z doby založenia parku, niektoré jedince dosahujú vek viac ako 200 rokov. Na nedeľu pripravili v Hlohovci od 9. do 17.00 h odborné prednášky.