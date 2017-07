Na vírusovú hepatitídu zomrelo v roku 2015 vo svete 1,34 milióna ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva/New York/Brusel 28. júla (TASR) - V roku 2015 žilo na svete podľa odhadov odborníkov 257 miliónov ľudí s vírusom hepatitídy B a 71 miliónov ľudí s vírusom hepatitídy C. Uviedla to na svojej webovej stránke Organizácia Spojených národov pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy, ktorý pripadá na 28. júla.Ako ďalej konštatovala OSN, Svetový deň hepatitídy poskytuje príležitosť zintenzívniť úsilie, aby sa do praxe zaviedla prvá svetová stratégia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti zdravia a odstraňovania vírusovej hepatitídy na roky 2016-2021. Zároveň má táto stratégia pomôcť členským štátom dosiahnuť konečný cieľ - odstránenie hepatitídy. To je v roku 2017 súčasne témou Svetového dňa hepatitídy.WHO na svojej webovej stránke avizuje, že zverejní informácie o akciách, ktoré uskutočnilo 28 krajín s najvyššou chorobnosťou, aby podporila kampaň - Odstrániť hepatitídu. Podľa informácií WHO sa v 11 krajinách sveta sústreďuje takmer 50 percent prípadov svetovej chorobnosti na chronickú hepatitídu. Ide o Brazíliu, Čínu, Egypt, Indiu, Indonéziu, Mjanmarsko, Mongolsko, Nigériu, Pakistan, Ugandu a Vietnam.V roku 2015 zomrelo na následky vírusovej hepatitídy 1,34 milióna ľudí na svete. Počet úmrtí na hepatitídu má stúpajúcu tendenciu, dodala WHO. Mimovládna a pacientmi riadená Svetová aliancia hepatitídy (WHA) akcentovala, že vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C zapríčinili 80 percent prípadov vzniku rakoviny pečene na svete.V súčasnosti 90 percent osôb žijúcich s hepatitídou B a 80 percent ľudí žijúcich s hepatitídou C nevedia o svojom stave, upozornila WHA.Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Vírusové hepatitídy (vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene) sú rozšírené ochorenia. Rozdeľujú sa do viacerých typov, označujú sa veľkými písmenami abecedy - A, B, C, D, E. Hoci na svete zomiera na hepatitídu vyše milióna ľudí ročne, zdravotnícke zariadenia majú k dispozícii účinnú liečbu, rovnako aj účinné očkovanie na zabránenie vzniku hepatitídy B.WHO kladie dôraz na osvetovú činnosť v tom, aby ľudia vedeli viac o hepatitíde a tom, ako sa pred ňou brániť.Svetový deň hepatitídy sa prvýkrát v termíne 28. júla konal v roku 2011. Do roku 2010 tento deň pripadal na 19. mája a v tom termíne sa organizoval od roku 2008. Na zmene termínu sa dohodli delegáti WHA na svojom zhromaždení v máji 2010.Slovensko ako jedna z prvých krajín na svete v roku 1994 uznalo existenciu samostatného medicínskeho odboru - hepatológie - a následne sa mu podarilo vybudovať funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene.