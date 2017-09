Na vnútromestskú cyklotrasu chce L. Mikuláš získať 1,5 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 16. septembra (TASR) - Liptovskomikulášska mestská samospráva sa usiluje získať z fondov Európskej únie bezmála 1,5 milióna eur na svoj dlhodobo pripravovaný projekt vnútromestskej cyklotrasy. Na jeho prvú časť už požiadala o nenávratné finančné prostriedky vo výške viac ako 500.000 eur, ďalšie dve žiadosti zašle do tretieho kola rozdeľovania prostriedkov ešte tento mesiac.povedal pre TASR primátor Ján Blcháč. Vnútromestská cyklotrasa by sa podľa jeho slov mala následne na Štefánikovej ulici napojiť na cyklochodník popri Váhu, ktorý v tomto čase mesto práve predlžuje od Palúčanského mosta smerom do Liptovskej Ondrašovej.Radnica rozdelila celú plánovanú mestskú cyklotrasu na tri projekty.vysvetlila Jana Kormaníková z mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom rozdelenia projektu na tri boli podľa nej majetkovoprávne vzťahy a prvotný nízky objem finančných prostriedkov vyčlenených pre Žilinský samosprávny kraj, ktorý neumožňoval realizovať celý projekt naraz.doplnila.pripomenul Blcháč s tým, že v prípade získania finančných prostriedkov by sa realizácia prvej etapy mohla začať po ukončení procesu verejného obstarávania, najskôr to bude na jar 2018.