Na vodičov číha na cestách hmla, očakáva sa tiež poľadovica

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) - Viditeľnosť na viacerých cestách na východe Slovenska sa znižuje, vodiči by mali byť obozretnejší. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest, ktorá varuje najmä pred hmlou.Lokalít s nižšou viditeľnosťou pribúda. Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa aktuálne vyskytuje v okolí Lipian (okres Sabinov), do 100 m v lokalitách Plešivec (okres Rožňava), Trebišov, Rožňava, Moldava nad Bodvou (okres Košice-okolie), Štítnik (okres Rožňava), Bertotovce (okres Prešov), Sečovce (okres Trebišov), Široké (okres Prešov), Čaňa (okres Košice-okolie), Sobrance, Nižná Šebastová (okres Prešov), Michalovce a Chminianska Nová Ves (okres Prešov). Rovnaká viditeľnosť je aj v okolí Tornale (okres Revúca) v Banskobystrickom kraji.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zasa upozorňuje na poľadovicu. Výstrahu prvého stupňa vydal pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Platí predbežne od pondelka od 20.00 h do utorka (26.12.) do 11.00 h.