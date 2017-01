Na vrchole Krížnej sa turisti z máp dozvedia, aké vrchy ich obklopujú

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Banská Bystrica 10. januára (TASR) – Turisti na Krížnej vo Veľkej Fatre môžu od konca vlaňajšieho roka využívať nové výhľadové mapy. V teréne je osadených šesť maľovaných máp s panoramatickými pohľadmi a pomenovaním okolitých vrchov. Jedna pribudla aj v hoteli na Kráľovej studni."Vrchol Krížnej ponúka nádherné výhľady. Zahraniční, ale i domáci turisti sa často pýtajú na pohoria či vrchy, ktoré ich obklopujú. Odteraz sa to už dozvedia z máp priamo na mieste," priblížil Jiří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko v Banskej Bystrici, ktorá projekt zastrešila a spolufinancovala. Finančne ho podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj, s prácami zasa pomohol blízky horský hotel."V tomto roku by sme k mapám chceli doplniť aj drevené lavičky so symbolom historických stolíc, nakoľko sa na Krížnej v minulosti stretávali hranice troch z nich - Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej," dodal Pěč.Ambíciou OOCR Stredné Slovensko je tiež pripraviť a vyznačiť cyklotrasu spájajúcu Krížnu s mestom Banská Bystrica. Práve neďaleká Kráľova studňa je obľúbeným cieľom cyklistov využívajúcich cyklobus, ktorý úspešne premáva už od roku 2011. Za ten čas spolu s turistickým autobusom prepravil okolo 10.000 cyklistov a turistov.OOCR Stredné Slovensko koncom minulého roka spolu s miestnymi samosprávami zrealizovala aj systém turistického informačného značenia pre návštevníkov obcí Podkonice a Slovenská Ľupča v Banskobystrickom okrese.