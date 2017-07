Na vrchole Veľkej Javoriny sa opäť streli Česi, Moravania a Slováci

Návštevníci Slávností bratstva Čechov a Slovákov sledujú slávnostné kladenie kytíc k pamätníku na hraničnom hrebeni Veľkej Javoriny 30. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľká Javorina 30. júla (TASR) – To, čo sa nepestuje, to ani nerastie. Na margo vzťahov medzi Čechmi, Moravanmi a Slovákmi to počas dnešných Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine povedal hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek.skonštatoval Čunek.Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa Slováci s Čechmi rozišli v roku 1993, aby sa v roku 2005 opätovne stretli v spoločnej Európe.pripomenul Baška.Stretávanie bratských národov na najvyššom vrchu Bielych Karpát je pre starostu prihraničnej obce Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom Martina Beňatínskeho veľký duševný zážitok. "Je to udržiavanie tradície, ktorá trvá už 172 rokov. Aspoň na tomto kúsku Zeme sú k sebe ľudia vľúdnejší, ukazujú celému svetu, ako sa dá rozísť aj v pokoji, ako sa dá spolunažívať. A v tomto sme jedineční," zdôraznil starosta s tým, že v budúcom roku pripravia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky slávnosti na Javorine veľkolepejšie a v novom šate.Veľká Javorina sa stala pamätným miestom stretávania sa Čechov a Slovákov už v 19. storočí. Na spoločných výletoch sa tu stretávali slovenskí a českí študenti, učitelia, kňazi, umelci, ale i prostí ľudia. V auguste 1845 na Javorine "nitrianski Slováci" s priateľmi z Moravy oslávili prvé číslo Slovenských národných novín a v roku 1847 tu slovenskí a českí študenti nadšene privítali kultúrno-politickú prílohu týchto novín pod názvom Orol Tatranský.V revolučnom roku 1848 skladali prísahu na Javorine slovenskí dobrovoľníci pod vedením J. M. Hurbana. Česko-slovenské kontakty sa v slávnostnej podobe obnovili v auguste 1860 a už o dva roky usporiadali národovci zo slovenskej strany mohutný výlet. V období Rakúsko-Uhorska boli stretnutia na Javorine zakázané a účastníkom hrozili prísne tresty.Po vzniku ČSR sa stretnutia obnovili. Posledné československé zhromaždenie pred druhou svetovou vojnou sa konalo 25.7.1933 z iniciatívy Štefánikovej spoločnosti. V rokoch vojny sa kraj pod Javorinou stal významným územím protifašistického odboja. Po oslobodení sa 1.9.1945 konal na Javorine I. národný zjazd československej vzájomnosti, v duchu Hurbanovho hesla "Tu bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú" sa tu stretlo 25.000 Čechov a Slovákov.Nová kvalita stretávania sa na Javorine s pôvodným názvom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine vznikla 7. júna 1990. Na tejto pamätnej hore sa stretli vrcholné štátne reprezentácie SR a ČR a na mieste niekdajšej uhorskej hranice bol v predvečer prvých slobodných volieb osadený Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Symbolizuje viac ako 150-ročnú myšlienku, že aj napriek premenám Európy si prostí ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí zostanú rovnako blízki.