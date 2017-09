Na vrtuľník na Nejedlého svadbe sa bude skladať aj minister Kaliňák

Alexander Nejedlý. Archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. septembra (TASR) - Na náklady na vrtuľník letky Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý lietal na svadbe prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého, sa bude skladať aj šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD). Zamestnanci si takto chceli podľa neho uctiť pre Nejedlého významný deň.skonštatoval dnes po rokovaní vlády Kaliňák s tým, že bezpochyby prispeje aj on.Kaliňák deklaroval, že náklady na vrtuľník by zamestnanci rezortu zaplatili, aj keby o ňom nepísali média. To bola podľa neho jediná podmienka. Pripomenul, že na svadbe boli viacerí novinári, bolo by preto naivné očakávať, že by si to nevšimli.Na vrtuľník na piatkovej (22. 9.) svadbe šéfa hasičov upozornili denníky Nový čas a Plus jeden deň. Na hostí mal zhadzovať konfety a sladkosti.