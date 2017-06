Na východ Ukrajiny prepravili viac ako 330 ton humanitárnej pomoci

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 15. júna (TASR) - Humanitárnu pomoc Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dopravili do oblastí na východe Ukrajiny zmietaných ozbrojeným konfliktom, konkrétne do Doneckej oblasti, ktorú sčasti kontrolujú proruskí separatisti.Informovala o tom na webe ukrajinská pohraničná stráž.Konvoj 18 nákladných vozidiel dopravil do regiónu celkove 334 ton potravín, stavebného materiálu a hygienických prostriedkov.Medzinárodný výbor Červeného kríža, ktorý pomáha ľuďom v tejto oblasti už viac ako tri roky, sa chystá v tomto roku vynaložiť na humanitárnu pomoc v Doneckej a Luhanskej oblasti celkovo 60 miliónov dolárov.Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) je na východe Ukrajiny odkázaných na humanitárnu pomoc asi 3,8 milióna občanov.