Na východe Aleppa vybuchla nálož a mesto opäť zasiahli aj nálety

Na archívnej snímke Východné Aleppo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 24. decembra (TASR) - Východnou časťou severosýrskeho mesta Aleppo dnes podľa informácií sýrskej štátnej otriasol silný výbuch. Explóziu údajne zapríčinila nálož, ktorú do budovy školy umiestnili povstaleckí bojovníci.Z oblasti práve naživo vysielal redaktor libanonskej televízie al-Manár napojenej na šiitské hnutie Hizballáh. V pozadí záberu zrazu zaznel silný výbuch a do vzduch sa vzniesol hustý oblak dymu. Incident si podľa neskoršieho vyjadrenia redaktora vyžiadal tri obete na životoch. Sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na policajné zdroje informovala o dvoch mŕtvych a 33 zranených.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá sa opiera o výpovede aktivistov priamo v Sýrii, informovala ešte skôr o obnovení náletov sýrskeho režimu na vidiecke oblasti kontrolované povstalcami v bezprostrednom okolí Aleppa.Podľa agentúry Reuters by malo ísť o prvé nálety od nedávneho ukončenia evakuácií povstaleckých bojovníkov a civilistov z mesta.Piatkové letecké útoky podľa SOHR zasiahli tiež západnú, juhozápadnú a južnú časť Aleppa. Počet obetí na životoch bezprostredne známy nebol.Sýrska armáda po štvrtkovom ukončení evakuácií všetkých povstaleckých bojovníkov a civilistov deklarovala, že opätovne prevzala kontrolu nad celým Aleppom, ktoré bolo pred vypuknutím vojny najväčším mestom krajiny. Povstalci ovládali východné štvrte Aleppa zhruba štyri roky a vzdali sa ich až pod tlakom mohutnej vládnej ofenzívy z posledných týždňov.